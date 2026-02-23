Presentación
El boxeador Oier Ibarretxe debutará como profesional el 14 de marzo

Oier Ibarretxe boxeolaria
18:00 - 20:00
Oier Ibarretxe, en la presentación de hoy
Euskaraz irakurri: Oier Ibarretxe boxeolariak debut profesionala egingo du martxoaren 14an
EITB

Última actualización

El boxeador Oier Ibarretxe, de Basque Team, debutará como profesional el próximo 14 de marzo en el pabellón de La Casilla. El deportista de Galdakao ha ofrecido una rueda de prensa en San Mamés para dar los detalles este lunes por la mañana. Jon Fernández será cabeza de cartel de la velada, en la que luchará contra Somay Bilal. Además, también estarán Jokin García y Gianluca Ceglia; Ibarretxe, por su parte, tendrá como rival a Bassam Laaoula.

