El boxeador Oier Ibarretxe debutará como profesional el 14 de marzo
El boxeador Oier Ibarretxe, de Basque Team, debutará como profesional el próximo 14 de marzo en el pabellón de La Casilla. El deportista de Galdakao ha ofrecido una rueda de prensa en San Mamés para dar los detalles este lunes por la mañana. Jon Fernández será cabeza de cartel de la velada, en la que luchará contra Somay Bilal. Además, también estarán Jokin García y Gianluca Ceglia; Ibarretxe, por su parte, tendrá como rival a Bassam Laaoula.
Te puede interesar
MotoGP llevará a cabo en Adelaida su primera carrera urbana, en 2027
Desde el próximo año, el Gran Premio de Australia tendrá lugar en Adelaida, en lugar de en Phillip Island. El acuerdo para que así sea estará vigente hasta, al menos, 2032.
La donostiarra Arrieta Rodríguez finaliza el eslalon en el puesto 33, en su estreno olímpico
La esquiadora donostiarra ha registrado un tiempo total en sus dos bajadas de 1:46.83, a 7.73 de la campeona olímpica, la estadounidense Mikaela Shiffrin (1:39.10), quien acumula tres oros olímpicos.
El Circuit de Barcelona-Catalunya extiende su contrato hasta 2032 albergando carreras en años alternos
La Fórmula 1 tiene carreras programadas para 2026, 2028, 2030 y 2032 en un calendario que ira alternando con el del Circuit de Spa-Francorchamps.
Klaebo hace historia en los Juegos de Invierno con su noveno oro olímpico
El deportista noruego, de 29 años, es el que más oros ha logrado hasta el momento, superando a sus compatriotas Bjorn Daehlie, Marit Bjorgen y Ole Einar Bjorndalen.
Anthony Kim da la sorpresa en la última jornada y gana el LIV Golf de Adelaida de 2026, con Jon Rahm en segunda posición
El golfista estadounidense, que permaneció doce años fuera de la élite, ha superado en el cuarto día de competición a Rahm y a Bryson DeChambeau, que lideraban la prueba y contaban con cinco golpes de ventaja sobre Kim.
Carlota Ciganda, cuarta en Riad en el primer torneo de la temporada
Un 'doble bogey' en el hoyo 7 ha lastrado las opciones de luchar por la victoria de la navarra, que ha acumulado seis birdies en los hoyos 3, 6, 9, 15, 16 y 17.
Salsamendi se despide de los Juegos Olímpicos en la prueba en la que Klaebo se ha llevado el oro
El esquiador navarro que compite con Brasil ha finalizado en el puesto 97 en la prueba de esquí de fondo de estilo libre, en la distancia de diez kilómetros. La medalla de oro ha sido para el noruego Johannes Klaebo.
Eguibar y Romero, eliminados en cuartos y octavos, respectivamente, del boardercross en Milán-Cortina
Romero ha remarcado que está "contento con la bajada" que ha hecho, pero "no con el resultado". Por su parte, Eguibar se ha ido al suelo cerrado por uno de sus rivales, posteriormente descalificado. "Sé que estas cosas pueden pasar, pero él tiene que saber que eso no se puede hacer así", ha afirmado el rider donostiarra.
Carlota Ziganda hace 'hoyo en uno' en el PIF Saudi Ladies International de Riad
La golfista navarra introdujo la bola en un golpe directo en el hoyo 8.