Oier Ibarretxe boxeolariak, Parisen olinpikoa bera, Bilbon eginen du debuta profesional mailan
Oier ‘Ilusioa’ Ibarretxek, 2024ko Parisko Jokoetan olinpikoa eta amateur mailan sei aldiz Espainako txapelduna bera, hurrengo martxoaren 14an eginen du debuta profesional mailan, Bilboko La Casilla pabilioian, Bassam Laaoula alacantarraren aurka (1-0-1).
Borroka hori, Jon Fernandez bizkaitarraren Superarineko Europako tituluaren defentsa, Somay Bilal herbeheretarraren aurka, eta Jokin Garcia bilbotarraren eta Gianluca Ceglia italiarraren arteko borrokak ekitaldi nagusi moduan dituen kartelaren parte da.
Ibarretxek, 22 urtekoa, Ordainpeko boxeoko lehenengo pausuak eta Los Angeles 2028ko lasterketa olinpikoa aldi berean egiteko intentzioa dauka, bere borrokaren aurkezpenean azpimarratu duen arabera, ekitaldi honetan, Gorka Iturriaga egon da baita ere, Euskal Gobernuko jarduera fisiko eta kiroleko zuzendaria.
Galdakaoko boxeolariak, Pariseko Jokoetarako sailkapenarekin ailegatu zen bere afizionatu mailako ibilbidearen une gorenera, Emilio Garcia estatubatuarra Bagkokeko Olinpiar aurrean garaitu ondoren.
Frantziako kapitalean -63,5 kiloko kategorian lehiatu zuen eta lehenengo errondan galdu zuen iritzi bereko erabakiarengatik, Bazarbay Mukhammedsabyr Kazakhstandarraren aurka. Amateur mailan lortutako azkeneko emaitza, BOXAM nazioarteko txapelketan lortutako brontzezko domina izan da, hau La Nucian lehiatu zen.
Esan bezala, gainera, gau-ekitaldi horretan, Jon Fernandez bizkaitarrak pisu superarineko Europako txapeldunaren titulua defendatuko du, Somay Bilalen aurka borroka nagusian.
‘Jonfer’ (28-3), 30 urtekoa, titulu kontenantala lortu zuen Armando Casamonica italiarra KO teknikoaren bidez garaitzerakoan, aurreko azaroaren 22an. Bilal (18-1), 33 urtekoa, bere ibilbide profesionaleko porrot bakarra jasan zuen 2023ko maiatzan, Surim Petrosyan, jatorri armeniarreko boxeolari belgikarraren aurka, borroka horretan Beneluxeko zinturoia jokoan jarri zen.
Antolakuntzak baieztatu duen arabera, emanaldiaren semifondoko borroka, Jokin Garcia bilbotarra eta Gianluca Ceglia italiarrak (22-5-1) lehiatuko dute, pisu arineko Europa Silver koroarendako.
