El boxeador Oier Ibarretxe, olímpico en París, debutará en profesionales en Bilbao

El púgil vizcaíno Oier 'La Ilusión' Ibarretxe, olímpico en los Juegos de París 2024 y seis veces campeón de España amateur, debutará como profesional el próximo 14 de marzo en el pabellón La Casilla de Bilbao, enfrentándose al alicantino Bassam Laaoula (1-0-1).
Este combate forma parte del cartel que tendrá como pleitos estelares la defensa del título europeo del Superligero del vizcaíno Jon Fernández ante el neerlandés Somay Bilal, y el combate entre el bilbaíno Jokin García y el italiano Gianluca Ceglia, por la corona de Europa Silver del Ligero.

Ibarretxe, de 22 años, tiene la intención de compaginar sus primeros pasos en el boxeo de pago con la carrera olímpica hacia Los Ángeles 2028, según ha subrayado en la presentación de su pelea, en un acto en el que ha estado acompañado por Gorka Iturriaga, director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco.

El boxeador de Galdakao alcanzó el punto álgido de su carrera como aficionado con la clasificación para los Juegos de París, al imponerse al estadounidense Emilio García en el Preolímpico de Bangkok.

En la capital francesa compitió en la categoría de -63,5 kilos y cayó en primera ronda por decisión unánime frente al kazako Bazarbay Mukhammedsabyr. Su último resultado en el campo amateur ha sido la medalla de bronce en -65 kilos en el Torneo Internacional BOXAM, recientemente celebrado en La Nucía.

Como ha quedado dicho, además, en esa misma velada, el vizcaíno Jon Fernández defenderá el título de campeón de Europa del peso superligero, frente al neerlandés Somay Bilal en la pelea estelar.

'Jonfer' (28-3), de 30 años, conquistó el cetro continental al derrotar por KO técnico al italiano Armando Casamonica, el pasado 22 de noviembre. Bilal (18-1), de 33 años, encajó la única derrota de su trayectoria profesional en mayo de 2023, contra el belga de origen armenio Surim Petrosyan, en una pelea en la que se puso en juego el cinturón del Benelux.

Según ha confirmado la organización, la pelea de semifondo de la función la protagonizarán el bilbaíno Jokin García y el italiano Gianluca Ceglia (22-5-1), por la corona de Europa Silver del peso ligero.

El boxeador Oier Ibarretxe debutará como profesional el 14 de marzo

El boxeador Oier Ibarretxe, de Basque Team, debutará como profesional el próximo 14 de marzo en el pabellón de La Casilla. El deportista de Galdakao ha ofrecido una rueda de prensa en San Mamés para dar los detalles este lunes por la mañana. Jon Fernández será cabeza de cartel de la velada, en la que luchará contra Somay Bilal. Además, también estarán Jokin García y Gianluca Ceglia; Ibarretxe, por su parte, tendrá como rival a Bassam Laaoula.

