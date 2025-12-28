OPEN HICKORY

Zarauzko golf klubean 100 urte atzera egin dute

Golf Zarautz
18:00 - 20:00
Golfeko jokalariak garai bateko jantziak soinean dituztela. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Urtero bezala, urteari amaiera emateko Zarauzko golf klubean denboran atzera egin dute "Open Hickory" lehiaketari esker. Garai bateko jantziak soinean, eta Hickory makilak eskuartean zituztela aritu dira golfean, duela 100 urte bezala.

