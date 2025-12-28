OPEN HICKORY

En el club de golf de Zarautz retroceden 100 años

Golf Zarautz
18:00 - 20:00
Jugadores de golf ataviados con trajes de antaño. Foto: EiTB.
Última actualización

Como todos los años, para cerrar el año en el Real club de golf de Zarautz han retrocedido 100 años el reloj con la disputa del Open Hickory, vistiendo trajes de antaño y jugando al golf con los palos Hickory, como hace 100  años.

