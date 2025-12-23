Igeriketa
Hugo Gonzalez de Oliveira Europako txapelduna, faboritoa Ordizian, Eguberriko igeriketa Txapelketan

Proba Europako Ligakoa da; hurrengo astelehenean izanen da, abenduaren 29an, eta EITBk zuzenean emanen du.

Hugo Gonzalez de Oliveira.
Hugo Gonzalez de Oliveira; IRUDIA: EUROPA PRESS
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Hugo Gonzalez de Oliveirak, duela gutxi, igerileku motzean Europako txapeldun izatea lortu du, eta faboritoa da abenduaren 29an Ordizian ospatuko den Eguberriko igeriketa Nazioarteko Txapelketako 43. ekitaldian garaipena errepikatzeko.

Proba Europako Ligakoa da, eta zuzenean emanen du EITBk, eitb.eus-en eta ETB4ren bitartez, 18:00etatik aurrera.

250 partehartzaile baino gehiago daude aurreikusita, eta hamar bat herrialderen ordezkaritza egonen da; tartean, Frantzia, Portugal, Argentina, Mexiko, Errusia edo Ukraina.

Hugo Gonzalez de Oliveirak 2024ean lortutako titulua defendatuko du. Irabazten baldin badu, txapelketa honetan laugarren garaipena izango luke; izan ere, 2021ean eta 2022an ere irabazi zuen. Emakumezkoen proban, Nayara Pineda lehiatuko da, alegia, 2024ko edizioaren garailea; hala ere, Nika Godum da garaipenerako faborito handiena. Biak bular-igeriketan aritzen dira.

