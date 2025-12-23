El campeón de Europa Hugo González de Oliveira, favorito en Ordizia, en el Torneo de Navidad de natación
Hugo González de Oliveira, que se ha proclamado recientemente campeón de Europa en piscina corta, es el principal favorito para repetir triunfo en la 43ª edición del Torneo Internacional de Navidad de natación que se tendrá lugar el 29 de diciembre en Ordizia.
La prueba, que pertenece a la Liga Europea, será emitida en directo por EITB, a través de eitb.eus y de ETB4, desde las 18:00 horas.
Se esperan cerca de 250 participantes y habrá representación de casi una decena de países, como Francia, Portugal, Argentina, México, Rusia o Ucrania.
Hugo González de Oliveira defenderá el título logrado en 2024 y, en caso de vencer, sería el cuarto campeonato que consiga en este torneo, ya que ganó también en 2021 y 2022. La prueba femenina contará con Nayara Pineda, ganadora en la edición de 2024, aunque la rusa Nika Godum es la gran favorita al triunfo; ambas compiten en la disciplina de braza.
