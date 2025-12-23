Basque Teamek fundazioko urteko euskal kirolari nabarmenenak omendu ditu Gabonetako galan
Janire Fernandez-Etxabarri eta Aitor Francesena surflariak, Salma Solaun gimnasta, Anton Legorburu munduko eta Europako errugbi txapeldunordea eta Iñigo Llopis eta Nahia Zudaire paralinpikoak izan dira omenduetako batzuk. Bestetik, goi mailari agur esan diotenei omenaldia egiteko ere aprobetxatu dute. Tania Calvo txirrindulariaren kasua da hori.
Pedro Mari Goikoetxeak "Boxeo Izarrak" saioari agur esan dio
Ostiral gauero, Pedro Mari Goikoetxeak Manu Maritxalarrekin batera munduko lehiarik ikusgarrienak eta zirraragarrienak eskaini eta komentatu dituzte. Pedro Marik 34 urteren ondoren saioa agurtu du, laster erretiroa hartuko baitu.
Ander Minteguik bigarren postua lortu du Santa Caterinako Europako Koparen Supererraldoi proban
“Oso pozik nago. Nere lehenengo ‘top 10’, ‘Top 5’ eta Europako Kopako podioa da, eta denboraldia horrela hasteak geratzen den denboran jarraitzeko aunitz laguntzen dit”, esan du Minteguik; hori Felix Hacker irabazletik 32 ehunenetara geratu da.
Lando Norris, 1 Formulako munduko txapelduna
Pilotu britainiarrak 1 Formulako Munduko Txapelketa irabazi du Abu Dhabiko Sari Nagusian hirugarren amaituta, Verstappen eta Piastriren atzetik.
Joyciline Jepkosgei eta John Korir kenyarrak, Valentziako Maratoiko irabazleak
Joyciline Jepkosgei kenyarrak irabazi du Valentziako Maratoiaren 45. edizioa, urteko munduko markarik onena eginda: 02:14:00. Gizonezkoetan, berriz, John Korir kenyarra gailendu da, nagusitasunez, 02:02:24ko denbora eginda.
Dupont eta Roseyro nagusitu dira Punta Galean
Punta Galeako olatu erraldoien txapelketak ez du huts egin. Hiru urteko etenaldiaren ondoren, surf gogoa zegoen eta ikuskizunak merezi izan du. Clement Roseyro eta Justine Dupont izan dira 2025eko Punta Galea Big Wave Challengeko irabazleak.
Ariane Toro Soler judokak brontzea lortu du Tokioko Grand Slamean 52 kiloz azpiko kategorian
22 urteko nafarra Kisumi Omori japoniarrari gaildendu zaio bigarren aukerako finalean.
Edurne Pasaban: "Gaur egun ere, ezin dut bizi mendia gabe"
Edurne Pasaban alpinista ohia izan dugu EITBn. Bere ibilbideko istorioak kontatzen dituen komikia argitaratuko da, Mendi Film Festivalean, eta bertan ikusi eta ezagutu ahalko dugunaz aritu gara berarekin.
San Mamesek errugbiko Champions Cup eta Challenge Cup finalak hartuko ditu berriro maiatzaren 22an eta 23an
Asteburu honetan bi txapelketak hasteko ordu gutxi falta direnean, 24.000 sarrera bikoitz baino gehiago saldu dira, salgai jarriko direnen % 50 baino gehiago.
Punta Galea Challenge lehiaketa larunbatean egingo dute Getxon 6 metroko olatuekin
Espero diren baldintzek espezialitateko Europako lehiaketarik zaharrena berriro egitea ahalbidetuko dute, hiru urteko geldialdi baten ondoren. Berritasun nagusia emakumezko surflariek lehen aldiz parte hartzea izango da.