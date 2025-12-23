Gala en EITB
Basque Team reconoce a los deportistas vascos becados más destacados del año en su gala de Navidad

Gala Basque Team
18:00 - 20:00
Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Basque Teamek fundazioko 2025ko euskal kirolari nabarmenenak omendu ditu Gabonetako galan

Última actualización

Los surfistas Janire Fernández-Etxabarri y Aitor Francesena, la gimnasta Salma Solaun, el subcampeón mundial y europeo de rugby Anton Legorburu y los paralímpicos Iñigo Llopis y Nahia Zudaire han sido algunos de los homenajeados. Además, Tania Calvo ha colgado la bicicleta y tambien ha recibido un merecido reconocimiento.

Basque Team Más deportes

