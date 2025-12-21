Agurra
Pedro Mari Goikoetxeak "Boxeo Izarrak" saioari agur esan dio

Pedro Mari Goikoetxea
18:00 - 20:00
Pedro Mari Goikoetxea Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ostiral gauero, Pedro Mari Goikoetxeak Manu Maritxalarrekin batera munduko lehiarik ikusgarrienak eta zirraragarrienak eskaini eta komentatu dituzte. Pedro Marik 34 urteren ondoren saioa agurtu du, laster erretiroa hartuko baitu.

Boxeoa

