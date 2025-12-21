Despedida
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Pedro Mari Goikoetxea se despide de "Boxeo Izarrak"

Pedro Mari Goikoetxea
18:00 - 20:00
Pedro Mari Goikoetxea Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Pedro Mari Goikoetxeak "Boxeo Izarrak" saioari agur esan dio
author image

EITB

Última actualización

Durante los últimos 34 años, todos los viernes por la noche, Pedro Mari Goikoetxea ha ofrecido y comentado junto a Manu Maritxalar los combates más espectaculares y emocionantes del mundo. Hoy se ha despedido del programa ante su próxima jubilación.

Boxeo Más deportes

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X