Pedro Mari Goikoetxea se despide de "Boxeo Izarrak"
Durante los últimos 34 años, todos los viernes por la noche, Pedro Mari Goikoetxea ha ofrecido y comentado junto a Manu Maritxalar los combates más espectaculares y emocionantes del mundo. Hoy se ha despedido del programa ante su próxima jubilación.
Te puede interesar
Ander Mintegui logra el segundo puesto en el Supergigante de la prueba de la Copa de Europa de Santa Caterina
"Estoy muy contento. Es mi primer ‘top 10', 'top 5' y podio de la Copa de Europa, y empezar la temporada así me ayuda mucho a seguir para lo que queda de campaña”, ha dicho Mintegui, que ha quedado a 32 centésimas del ganador, el austriaco Felix Hacker.
Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula 1
El piloto británico se ha proclamado campeón del mundo de la F1 tras concluir tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi, por detrás de Verstappen y Piastri.
Los kenianos Joyciline Jepkosgei y John Korir, ganadores del maratón de Valencia
La keniana Joyciline Jepkosgei se ha llevado la victoria en la 45 edición del Maratón de Valencia con un tiempo oficioso de 2:14:00, la mejor marca mundial del año. Por su parte, en categoría masculina, el también keniata John Korir se ha impuesto con autoridad, con un tiempo de 2:02:24.
Dupont y Roseyro se imponen en Punta Galea
El campeonato de olas gigantes de Punta Galea no ha defraudado. Después de tres años de paréntesis, había ganas de surf y el espectáculo ha merecido la pena. Clement Roseyro y Justine Dupont han sido los vencedores del Punta Galea Big Wave Challenge de este 2025.
Ariane Toro se cuelga el bronce en la categoría de hasta 52 kilos en el Grand Slam de Tokio
Toro, de 22 años, se ha impuesto en la final de repesca a la japonesa Kisumi Omori.
Edurne Pasaban: "La historia de la montaña tiene momentos bonitos, pero también duros"
En EITB hemos contado con la presencia de la ex alpinista Edurne Pasaban, con quien hemos hablado de lo que podremos ver y conocer en el cómic sobre su vida que publicará en el Mendi Film Festival.
San Mamés volverá a acoger las finales de la Champions Cup y la Challenge Cup de rugby el 22 y 23 de mayo
A pocas horas de que comiencen ambas competiciones este fin de semana, ya se han vendido más de 24 000 entradas dobles, más del 50% de las que se pondrán a la venta.
El Punta Galea Challenge se celebrará el sábado en Getxo con olas de 6 metros
Las condiciones que se esperan permitirán el regreso de la competición más antigua de Europa de la especialidad tras un paréntesis de tres años. La principal novedad es la participación por primera vez de surfistas femeninas.
Egoitz Bijueska, el skater bilbaíno entre los mejores del mundo
Egoitz Bijueska es un skater bilbaíno de 15 años. Ahora mismo ocupa el segundo puesto en el ranking mundial, el primer vasco en alcanzar ese puesto.