HALTEROFILIA
Naroa Arrasate, Europako txapeldunordea: “Pena da urreagatik borrokan lesionatzea, baina zilarrarekin pozik nago"

KIROLAK EITB

Naroa Arrasate nafarrak zilarra bereganatu du Europako halterofilia txapelketan, 69 kiloko kategorian. Atarrabiako kirolaria urrea lortzeko lehian sartu zen, baina 131 kilo altxatzen saiatu zenean, ukondoa atera zitzaion. Edonola ere, 23 urteko halterofiloa pozarren dago Europan domina eskuratu eta maila bikaina eman duelako.

