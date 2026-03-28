Ainitze Zumeta y Mikel Lopetegi "Urra", con la piedra, y Oihana Fernández de Barrena y Julen Alberdi, con el hacha, se han impuesto en la final del campeonato individual de "Kirol Herri".

Levantamiento de piedra

En categoría femenina, han competido Malen Morandeira, Ainitze Zumeta y Ane Atxutegi, con el cilindro y el cúbico de 75 kilos y la bola de 62,5 kilos. En la primera prueba Zumeta y Morandeira han quedado empatadas con 28 alzadas, pero en la segunda nadie ha podido igualar las 17 alzadas de Zumeta. En la última prueba, a pesar de empatar a 28 alzadas con Atxutegi, Zumeta tenía asegurada la victoria.

En categoría masculina, Gari Garmendia y Mikel Lopetegi "Urra" han estado frente a frente, ya que Beñat Telleria no ha podido competir por lesión. En la copa de 150 kilos, Urra ha realizado 27 alzadas, cinco más que Garmendia, que luego le ha servido para hacerse con la txapela, ya que en la cúbica de 137,5 kilos y la bola de 125 kilos se ha impuesto Garmendia, aunque no ha podido alcanzar a Urra.

Aizkolaris

También aquí, Ohiana Fernández de Barrena y Uxue Ansorregi han competido mano a mano, ya que Nerea Arruti no ha podido competir por lesión. Tanto en la prueba de 45 onzas (1:48 minutos) como en la de 45 y 54 onzas (6:23 minutos), Ohiana se ha impuesto con claridad.

En categoría masculina, han competido Julen Alberdi, Mikel Larrañaga y Hodei Ezpeleta. Ahí también "Txikia IV. a" no ha dado opción a sus rivales. En 3:01 minutos ha finalizado la primera prueba (45 onzas de pie y 60 tumbado) y en 12:52 la segunda (54 onzas de pie y cuatro troncos de 60 onzas tumbados).