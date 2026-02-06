"Kirol Herri"
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Este sábado arranca el campeonato individual de Kirol Herri

Kirol Herri
18:00 - 20:00
Deporte Popular
Euskaraz irakurri: Larunbat honetan hasiko da Banakako Kirol Herri
author image

EITB

Última actualización

Este fin de semana comienza en Aizkoitia el campeonato individual de "Kirol Herri", en el que veremos a mujeres y hombres con el hacha y la piedra. La gran final será el 28 de marzo.

Herri-kirolak Kirol Herri

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X