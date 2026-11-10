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Lierni Osa: “El 2026 ha sido un sueño para mí”

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Euskaraz irakurri: Lierni Osa: “Urte hasieran 2026a horrela joango zela esan balidate, ez nuke sinetsiko”
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El 2026 ha sido un año próspero para la harrijasotzaile Lierni Osa. De hecho, ha ganado el Campeonato de Gipuzkoa y el Campeonato de Euskadi, entre otras marcas. La zarauztarra ha señalado que este año le ha dado un “punch para segui con el deporte".

Lierni Osa Harri-jasotzea

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