¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Lierni Osa: “El 2026 ha sido un sueño para mí”
El 2026 ha sido un año próspero para la harrijasotzaile Lierni Osa. De hecho, ha ganado el Campeonato de Gipuzkoa y el Campeonato de Euskadi, entre otras marcas. La zarauztarra ha señalado que este año le ha dado un “punch para segui con el deporte".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
8ª txapela de Urra en el Campeonato de Euskadi de Piedras Pequeñas; Maddi Gesalaga, campeona en los Kintopekos
EN DIRECTO
Hace min.
Lierni Osa gana el Euskadiko Emakumeen Harri-jasotze Txapelketa
EN DIRECTO
Hace min.
Estefanía Etxebeste, sobre el récord: “Lo trabajamos durante todo el verano y luego demostramos lo que habíamos preparado”
EN DIRECTO
Hace min.
Estefania Etxebeste bate todos los récords al levantar 166 kilos
EN DIRECTO
Hace min.
Ainitze Zumeta: “En vez de parar para recuperarme, seguí compitiendo y ahora no puedo levantar ni una piedra”
EN DIRECTO
Hace min.
Ainitze Zumeta dejará el levantamiento de piedra
EN DIRECTO
Hace min.
Mikel Lopetegi “Urra" y Maddi Gesalaga son los vencedores de las piedras de Igeldo y Ulia
EN DIRECTO
Hace min.
Albizuri se impuso con holgura en la final masculina “Harri Herri”
EN DIRECTO
Hace min.
Sensaciones de los campeones de Albizuri durante la final
Cargar más