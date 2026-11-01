8ª txapela de Urra en el Campeonato de Euskadi de Piedras Pequeñas; Maddi Gesalaga, campeona en los Kintopekos

Mikel Lopetegi "Urra" ha ganado por octava vez el Campeonato de Euskadi de Piedras Pequeñas. Ha levantado 12 450 kilos, con 125 kilos de piedra rectangular, 125 de cilindro, 112,5 kilos de cúbico y 100 kilos de bola. Maddi Gesalaga se ha hecho con el Campeonato de Euskadi de kintopekos por tercera vez consecutiva. Ha levantado 3550 kilos. Ha dado 45 alzadas al cilindro de 50 kilos y 26 al cúbico de 50 kilos.