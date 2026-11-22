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Iker Vicente, bosgarrenez Euskal Herriko txapeldun
Otsagabiko aizkolariak bere nagusitasuna berretsi du Zumarragan, Beloki pilotalekuan, 12 enborrak 42 minutu eta 55 segundoan moztuta. Julen Alberdi “Txikia IV.a” (45:19) eta Hodei Ezpeleta (47:13) izan ditu lagun podiumean. Horien atzetik bukatu dituzte lanak Eneko Otañok (48:18) eta lehen aldiz Txapelketa Nagusiko finala jokatu duten Arkaitz Etxebestek (49:57) eta Ibai Soroak (52:58). Euskal Herriko bosgarren txapela jantzi du horrela, zazpigarrena Sherpa.ai lehiaketakoak gehituz gero, eta gero eta gertuago du Mikel Mindegiaren bederatzi txapeleko errekorra.
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