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Malen Barrenetxeak marka egin du
Herri kiroletan, Malen Barrenetxeak historia egin du. 17 urteko hernaniarrak kanakoa moztu du Hernaniko Tilos pilotalekuan, eta 57 minutu eta 39 segundoan egin du. Historian horrelako enbor bat moztu duen bigarren emakumea da, eta bera da gazteena. Gaur arte, Nerea Arrutik bakarrik zuen lortuta; 2024an egin zuen, eta 43 minutu eta 38 segundo behar izan zituen lanak amaitzeko.
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