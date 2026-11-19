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Arkaitz Etxebeste eta Ibai Soroa, estreinakoz Txapelketa Nagusiko finalean
Zumarragan jokatuko da igandeko Euskal Herriko Aizkolari Txapelketaren finala. Bertan lehiatuko dira Iker Vicente, Julen Alberdi, Hodei Ezpeleta, Eneko Otaño, Arkaitz Etxebeste eta Ibai Soroa.
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