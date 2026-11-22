El aizkolari de Otsagabia ha revalidado su dominio en el frontón Beloki de Zumarraga, cortando 12 troncos en 42 minutos y 55 segundos. Le han acompañado en el podio Julen Alberdi "Txikia IV" (45:19) y Hodei Ezpeleta (47:13). Tras ellos han terminado los trabajos Eneko Otaño (48:18) y Arkaitz Etxebeste (49:57) e Ibai Soroa (52:58), que han disputado por primera vez la final del Campeonato de Euskal Herria. En total, el navarro se ha puesto la quinta txapela de Euskal Herria y sería el séptimo en los principales campeonatos si se suman los del concurso Sherpa.ai; cada vez se acerca más el récord de nueve txapelas de Mikel Mindegia.