Euskal Herriko Txapelketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Nerea Arrutik helegitea jarri du, Euskal Herriko Txapelketako finalaren ostean

Iragarkia
Aizkolaritza, EH Txapelketa
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Larunbatean, Oihana Fernandez de Barrenak jantzi zuen txapela, ehunen batengatik, baina aizkolari urnietarra ez dago ados epaileen erabakiarekin; hala, helegitea jarri du. 

Emakume kirolariak Nerea Arruti Aizkolaritza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X