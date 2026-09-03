Oihana Fernandez de Barrena: “Ez naiz polemika honen parte; amaiera emateko, federazioak hitz egin behar du”
Euskal Herriko Aizkolaritza Txapelketaren emaitzaren inguruan sortu den polemikaren harira, Oihana Fernandez de Barrenak adierazi du polemika honek “espero baino gehiago” eragin diola. Berak “bere lana” egin zuela, gainontzekoen moduan, eta azken erabakia federazioarena dela.
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Nerea Arrutik helegitea jarri du, Euskal Herriko Txapelketako finalaren ostean
Larunbatean, Oihana Fernandez de Barrenak jantzi zuen txapela, ehunen batengatik, baina aizkolari urnietarra ez dago ados epaileen erabakiarekin; hala, helegitea jarri du.
Iker Vicentek seigarrenez irabazi du Urrezko Kopa
Iker Vicente nafarrak seigarrenez irabazi du Urrezko Kopa, Donostiako Trinitate plazan. Otsagabikoak 31 minutu eta 47 segundoan amaitu du lana. Txikia IV.a izan da bigarren, minutu batera, eta Larrañaga sailkatu da hirugarren, 2 minutu eta 12 segundora.
Iker Vicente, Australian txapeldunorde amaituta: “Oso pozik, baina hortxe nabil, pauso hori ematea falta izan zait”
Otsagabiako aizkolariak bigarren postua lortu du, Australian, Munduko Txapelketan, Azkartasun proban. EITBK elkarrizketa egin dio, eta adierazi du oso ondo iritsi zela lehiara, baina “aizkolari handiak” izan ditu aurkari.
Iker Vicente bigarren izan da munduko txapelketan, azkartasun proban
Iker Vicente aizkolariak laugarrenez bukatu du bigarren Australian jokatu den munduko txapelketan. Finalean, Kody Steers Otsagabiko aizkolaria baino azkarragoa izan da, eta Jack Jordan izan da hirugarren.
Ibai Soroa, Xabier Zalduaren aurkako desafioari aurre egiteko prest
Ibai Soroak Xabier Zalduaren aurkako aizkora-apustua jokatuko du larunbat honetan, martxoaren 7an, Tolosan. 10 kanaerdiko eta 4 oinbiko moztu beharko ditu bakoitzak. Soroak nola sentitzen den esan digu.
Xabier Zaldua prest, Ibai Soroaren aurkako desafioari aurre egiteko
Xabier Zalduak eta Ibai Soroak aizkora desafioa izango dute larunbat honetan, Tolosan. 10na kanaerdiko eta 4na oinbiko moztu beharko dituzte. Zalduak nola sentitzen den kontatu du elkarrizketa honetan.
Soroak eta Zalduak larunbatean Tolosan jokatuko den desafioa aurkeztu dute
Ibai Soroak eta Xabier Zalduak larunbat arratsalderako egin dute hitzordua, Tolosako zezen-plazan. 4.000 euro izango dira jokoan, eta 10 kanaerdiko eta 4 oinbiko moztu beharko dituzte. Soroak lehen desafioa du; Zalduak, berriz, hamabigarrena.
Iker Vicentek "egurra" eman dio Eneko Otañori Tolosako desafioan
Iker Vicentek irabazi du jendez lepo izan den Tolosako zezen plazan jokatu den desafioa. Bi kanaerdikoren aldea ez da nahikoa izan Eneko Otañorentzat.
Eneko Otaño: "Etxean egindakoa plazan egiteko gai banaiz, baditut irabazteko aukerak"
Beizamako aizkolaria Iker Vicente mendean hartzeko itxaropentsu joango da Tolosara, desafioaren atarian azaldu du apustua estua izango dela.