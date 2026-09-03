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Oihana Fernandez de Barrena: “Ez naiz polemika honen parte; amaiera emateko, federazioak hitz egin behar du”

Iragarkia
18:00 - 20:00
Oihana Fernandez de Barrena.
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Euskal Herriko Aizkolaritza Txapelketaren emaitzaren inguruan sortu den polemikaren harira, Oihana Fernandez de Barrenak adierazi du polemika honek “espero baino gehiago” eragin diola. Berak “bere lana” egin zuela, gainontzekoen moduan, eta azken erabakia federazioarena dela.

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