AIZKOLARITZA
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Iker Vicentek seigarrenez irabazi du Urrezko Kopa

Iragarkia
18:00 - 20:00
Iker Vicente garaipena ospatzen. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Iker Vicentek, seigarrenez irabazi du trinitate plazan jokatu den Urrezko Kopa. Otsagabikoak 31 minutu eta 47 segundoan amaitu du. Txikia IV.a bigarren izan da minutura. Larrañaga, hirugarren bi minutu eta 12 segundora.

Iker Vicente Aizkolaritza Herri-kirolak

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