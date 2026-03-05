Aizkolaritza
Xabier Zaldua prest, Ibai Soroaren aurkako desafioari aurre egiteko

Xabier Zaldua aizkolaria
18:00 - 20:00
Xabier Zaldua, aizkolaria
EITB

Xabier Zalduak eta Ibai Soroak aizkora desafioa izango dute larunbat honetan, Tolosan. 10na kanaerdiko eta 4na oinbiko moztu beharko dituzte. Zalduak nola sentitzen den kontatu du elkarrizketa honetan.

Aizkolaritza

