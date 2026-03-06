Ibai Soroa, Xabier Zalduaren aurkako desafioari aurre egiteko prest
Ibai Soroak Xabier Zalduaren aurkako aizkora-apustua jokatuko du larunbat honetan, martxoaren 7an, Tolosan. 10 kanaerdiko eta 4 oinbiko moztu beharko ditu bakoitzak. Soroak nola sentitzen den esan digu.
Zure interesekoa izan daiteke
Xabier Zaldua prest, Ibai Soroaren aurkako desafioari aurre egiteko
Xabier Zalduak eta Ibai Soroak aizkora desafioa izango dute larunbat honetan, Tolosan. 10na kanaerdiko eta 4na oinbiko moztu beharko dituzte. Zalduak nola sentitzen den kontatu du elkarrizketa honetan.
Soroak eta Zalduak larunbatean Tolosan jokatuko den desafioa aurkeztu dute
Ibai Soroak eta Xabier Zalduak larunbat arratsalderako egin dute hitzordua, Tolosako zezen-plazan. 4.000 euro izango dira jokoan, eta 10 kanaerdiko eta 4 oinbiko moztu beharko dituzte. Soroak lehen desafioa du; Zalduak, berriz, hamabigarrena.
Iker Vicentek "egurra" eman dio Eneko Otañori Tolosako desafioan
Iker Vicentek irabazi du jendez lepo izan den Tolosako zezen plazan jokatu den desafioa. Bi kanaerdikoren aldea ez da nahikoa izan Eneko Otañorentzat.
Eneko Otaño: "Etxean egindakoa plazan egiteko gai banaiz, baditut irabazteko aukerak"
Beizamako aizkolaria Iker Vicente mendean hartzeko itxaropentsu joango da Tolosara, desafioaren atarian azaldu du apustua estua izango dela.
Iker Vicente: "Gogotsu eta buruz fresko iristen naiz, prestaketa ez baitzait luzeegia egin"
"Nik uste dut oso une onean nagoela", azaldu du Otsagabiako aizkolariak Eneko Otañoren aurkako desafioaren atarian. "Oso zaila izango da, segundo asko dira kentzeko", onartu du. "Burua hotz izan beharko dut", erantsi du.
Iker Vicentek eta Eneko Otañok, larunbaterako aizkorak prest
Iker Vicente eta Eneko Otañoren arteko desafioa aurkeztu dute gaur, Tolosako zezen-plazan. Otañok bi enborreko abaintaila izanen du. Horrelako abantaila duen hirugarren desafioa izango da.
Zalduatarrak, enbor bereko ezpalak
Larunbatean Euskal Timberren finalak Euskal Herriko aizkolari trebeena zein den erabakiko du. Finalean, besteak beste Xabier Zaldua eta haren semea Jon izango dira lehian. Txapelketa kirolakeitb.eus-en eta ETB1en ikusi ahalko da.
Euskal Timberreko finala aurkeztu dute; larunbatean izango da
Hamasei aizkolarik izango dute jokoan txapela, Euskal Herrian aurrenekoz egiten ari den espezialitate honetan. EITBk emitituko du lehia, eitb.eus-en eta ETB1en bidez, 23:00etatik aurrera.
Iker Vicentek Nafarroako hamaikagarren txapela lortu du
Iker Vicentek hamaikagarrenez irabazi du Nafarroako Aizkolari Txapelketa. Donezteben jokatu den finalean aise nagusituta, Mindegiaren marka ondu du Otsagabikoak.