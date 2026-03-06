AIZKOLARITZA
Ibai Soroa, Xabier Zalduaren aurkako desafioari aurre egiteko prest

Ibai Soroa aizkolaria
18:00 - 20:00

Ibai Soroa, aizkolaria. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ibai Soroak Xabier Zalduaren aurkako aizkora-apustua jokatuko du larunbat honetan, martxoaren 7an, Tolosan. 10 kanaerdiko eta 4 oinbiko moztu beharko ditu bakoitzak. Soroak nola sentitzen den esan digu.

Aizkolaritza

