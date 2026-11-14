Malen Barrenetxea establece un nuevo récord

Malen Barrenetxea, de 17 años, ha hecho historia. La hernaniarra ha cortado el tronco de una kana en 57 minutos y 39 segundos en el frontón Tilos de la localidad. Es la segunda mujer de la historia que ha conseguido cortar un tronco de esta talla y, además, la más joven, un reto que hasta ahora sólo había conseguido Nerea Arruti, que en 2024 tardó 43 minutos y 38 segundos en terminar la azaña.