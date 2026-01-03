DESAFIOA
Iker Vicentek "egurra" eman dio Eneko Otañori Tolosako desafioan

Desafioa
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Iker Vicentek irabazi du jendez lepo izan den Tolosako zezen plazan jokatu den desafioa. Bi kanaerdikoren aldea ez da nahikoa izan Eneko Otañorentzat. 

Iker Vicente Aizkolaritza Herri-kirolak

