Erronka Tolosan
Eneko Otaño: "Etxean egindakoa plazan egiteko gai banaiz, baditut irabazteko aukerak"

Eneko Otaño
18:00 - 20:00
Eneko Otaño aizkolaria. Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Beizamako aizkolaria Iker Vicente mendean hartzeko itxaropentsu joango da Tolosara, desafioaren atarian azaldu du apustua estua izango dela. 

Aizkolaritza Herri-kirolak

