Iker Vicente: "Gogotsu eta buruz fresko iristen naiz, prestaketa ez baitzait luzeegia egin"

Iker Vicente aizkolari nafarra. Irudia: EITB

"Nik uste dut oso une onean nagoela", azaldu du Otsagabiako aizkolariak Eneko Otañoren aurkako desafioaren atarian. "Oso zaila izango da, segundo asko dira kentzeko", onartu du. "Burua hotz izan beharko dut", erantsi du.

Iker Vicente eta Eneko Otaño Tolosako zezen-plazan izango dira igandean
