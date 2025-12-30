Iker Vicentek eta Eneko Otañok, larunbaterako aizkorak prest
Iker Vicente eta Eneko Otañoren arteko desafioa aurkeztu dute gaur, Tolosako zezen-plazan. Otañok bi enborreko abaintaila izanen du. Horrelako abantaila duen hirugarren desafioa izango da.
Iker Vicente: "Gogotsu eta buruz fresko iristen naiz, prestaketa ez baitzait luzeegia egin"
"Nik uste dut oso une onean nagoela", azaldu du Otsagabiako aizkolariak Eneko Otañoren aurkako desafioaren atarian. "Oso zaila izango da, segundo asko dira kentzeko", onartu du. "Burua hotz izan beharko dut", erantsi du.
Zalduatarrak, enbor bereko ezpalak
Larunbatean Euskal Timberren finalak Euskal Herriko aizkolari trebeena zein den erabakiko du. Finalean, besteak beste Xabier Zaldua eta haren semea Jon izango dira lehian. Txapelketa kirolakeitb.eus-en eta ETB1en ikusi ahalko da.
Euskal Timberreko finala aurkeztu dute; larunbatean izango da
Hamasei aizkolarik izango dute jokoan txapela, Euskal Herrian aurrenekoz egiten ari den espezialitate honetan. EITBk emitituko du lehia, eitb.eus-en eta ETB1en bidez, 23:00etatik aurrera.
Iker Vicentek Nafarroako hamaikagarren txapela lortu du
Iker Vicentek hamaikagarrenez irabazi du Nafarroako Aizkolari Txapelketa. Donezteben jokatu den finalean aise nagusituta, Mindegiaren marka ondu du Otsagabikoak.
Iker Vicente: ''Bigarren oinbikoa pasata ikusi nuen nire burua aurretik; hortik aurrera, eroso ibili nintzen''
Iker Vicentek Euskal Herriko Aizkolari Txapelketa irabazi zuen atzo, azaroaren 10ean. Otsagabiarra EiTBn izan da, azken garaipen horren inguruan hitz egiten.
Iker Vicente, laugarrenez Euskal Herriko txapeldun
Iker Vicentek aurreikuspen guzti-guztiak bete ditu. Otsagabiko aizkolariak Euskal Herriko txapelketa irabazi du, erabateko nagusitasunez. Laugarren txapela da nafarrarentzat.
Patxi Astibia eta Joxe Mari Olasagasti aizkolarien ibilbidea, irudietan
Patxi Astibia eta Joxe Mari Olasagasti aizkolari ohiak omendu dituzte Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako aizkolari txapelketan, Azkoitian.
Iker Vicente, Euskal Herriko txapela janzteko faborito nagusia
Azkoitiko Gurea pilotalekuak egungo sei aizkolari onenak batuko ditu igandean, gizonezkoen Euskal Herriko Aizkolari txapelketan. Iker Vicente iazko txapeldun eta aurtengo faboritoa tartean dela, gainerako aizkolariek Otsagabikoa garaitzea izango dute helburu.
Euskal Herriko Aizkolarien Txapelketako gizonezkoen finala jokatuko da igandean, Azkoitian
Iker Vicente, Julen Alberdi 'Txikia IV', Mikel Larrañaga, Julen Gabirondo, Hodei Ezpeleta eta Xabier Zaldua arituko dira nor baino nor gehiago, igandean, Euskal Herriko Aizkolarien Txapelketako gizonezkoen finalean.