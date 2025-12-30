Desafioa
Iker Vicentek eta Eneko Otañok, larunbaterako aizkorak prest

Iker Vicente eta Eneko Otaño desafioaren aurkezpenean. Irudia: EITB

E. I. I. | EITB

Iker Vicente eta Eneko Otañoren arteko desafioa aurkeztu dute gaur, Tolosako zezen-plazan. Otañok bi enborreko abaintaila izanen du. Horrelako abantaila duen hirugarren desafioa izango da.

Herri-kirolak Iker Vicente Aizkolaritza

