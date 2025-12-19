HERRI-KIROLAK

Zalduatarrak, enbor bereko ezpalak

Zalduatarrak Euskal Tinberren finalean izango dira.
18:00 - 20:00
Zalduatarrak. Argazkia: EITB
EITB

Larunbatean Euskal Timberren finalak Euskal Herriko aizkolari trebeena zein den erabakiko du. Finalean, besteak beste Xabier Zaldua eta haren semea Jon izango dira lehian. Txapelketa kirolakeitb.eus-en eta ETB1en ikusi ahalko da.

Herri-kirolak Aizkolaritza

