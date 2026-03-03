Aurkezpena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Soroak eta Zalduak larunbatean Tolosan jokatuko den desafioa aurkeztu dute

Soroa-Zaldua-aizkora-apustua-desafioa-aurkezpena
18:00 - 20:00
Ibai Soroa eta Xabier Zaldua Tolosako zezen-plazan (Gipuzkoa). Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ibai Soroak eta Xabier Zalduak larunbat arratsaldean egin dute hitzordua Tolosako zezen-plazan. Apustuan 4.000 euro izango dira jokoan, eta 10 kanaerdiko eta 4 oinbiko moztu beharko dituzte. Soroak lehen desafioa du; Zalduak, berriz, hamabigarrena.

Herri-kirolak Aizkolaritza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X