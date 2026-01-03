DESAFÍO
Iker Vicente da "leña" a Eneko Otaño en el desafío de Tolosa

18:00 - 20:00
Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Iker Vicentek "egurra" eman dio Eneko Otañori Tolosako desafioan

Última actualización

Iker Vicente ha ganado el desafío que se ha disputado en la plaza de toros de Tolosa, abarrotada de público. Dos canaerdikos no han sido suficientes para Eneko Otaño. 

