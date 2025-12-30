Desafío
Iker Vicente y Eneko Otaño, preparados para el desafío de este sábado

Iker Vicente eta Eneko Otaño desafioaren aurkezpenean
18:00 - 20:00

Iker Vicente y Eneko Otaño en la presentación del desafío. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Iker Vicente eta Eneko Otaño, Tolosako zezen-plazak larunbatean hartuko duen desafiorako prest
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

Hoy se ha presentado en la plaza de toros de Tolosa el desafío entre Iker Vicente y Eneko Otaño, que se convertirá en el tercer desafío con dos troncos de ventaja, a favor del segundo de los contendientes.

