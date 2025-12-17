Zarautzen
Euskal Timberreko finala aurkeztu dute; larunbatean izango da

Euskal Timber
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hamasei aizkolarik izango dute jokoan txapela, Euskal Herrian aurrenekoz egiten ari den espezialitate honetan. EITBk, eitb.eus-en eta ETB1en bidez, eman egingo du, 23:00etatik aurrera. 

Herri-kirolak Aizkolaritza

