Euskal Timberreko finala aurkeztu dute; larunbatean izango da
Hamasei aizkolarik izango dute jokoan txapela, Euskal Herrian aurrenekoz egiten ari den espezialitate honetan. EITBk, eitb.eus-en eta ETB1en bidez, eman egingo du, 23:00etatik aurrera.
Iker Vicentek Nafarroako hamaikagarren txapela lortu du
Iker Vicentek hamaikagarrenez irabazi du Nafarroako Aizkolari Txapelketa. Donezteben jokatu den finalean aise nagusituta, Mindegiaren marka ondu du Otsagabikoak.
Iker Vicente: ''Bigarren oinbikoa pasata ikusi nuen nire burua aurretik; hortik aurrera, eroso ibili nintzen''
Iker Vicentek Euskal Herriko Aizkolari Txapelketa irabazi zuen atzo, azaroaren 10ean. Otsagabiarra EiTBn izan da, azken garaipen horren inguruan hitz egiten.
Iker Vicente, laugarrenez Euskal Herriko txapeldun
Iker Vicentek aurreikuspen guzti-guztiak bete ditu. Otsagabiko aizkolariak Euskal Herriko txapelketa irabazi du, erabateko nagusitasunez. Laugarren txapela da nafarrarentzat.
Patxi Astibia eta Joxe Mari Olasagasti aizkolarien ibilbidea, irudietan
Patxi Astibia eta Joxe Mari Olasagasti aizkolari ohiak omendu dituzte Euskal Herriko gizonezkoen lehen mailako aizkolari txapelketan, Azkoitian.
Iker Vicente, Euskal Herriko txapela janzteko faborito nagusia
Azkoitiko Gurea pilotalekuak egungo sei aizkolari onenak batuko ditu igandean, gizonezkoen Euskal Herriko Aizkolari txapelketan. Iker Vicente iazko txapeldun eta aurtengo faboritoa tartean dela, gainerako aizkolariek Otsagabikoa garaitzea izango dute helburu.
Euskal Herriko Aizkolarien Txapelketako gizonezkoen finala jokatuko da igandean, Azkoitian
Iker Vicente, Julen Alberdi 'Txikia IV', Mikel Larrañaga, Julen Gabirondo, Hodei Ezpeleta eta Xabier Zaldua arituko dira nor baino nor gehiago, igandean, Euskal Herriko Aizkolarien Txapelketako gizonezkoen finalean.
Nerea Sorondo, pozarren, Euskal Herriko Aizkora Txapelketa laugarrenez irabazita
Aizkolari nafarrak asteburuan Elgoibarren lortutakoaren inguruan hausnartu du elkarrizketa honetan. Onartu du ez zuela espero, eta oso pozik dagoela aitortu.
Nerea Sorondo, laugarrenez garaile Euskal Herriko Aizkolari Txapelketan
Sei aizkolari aritu dira lehian, eta Nerea Sorondok bere laugarren txapela eskuratu du. 36 ontzako bi enbor, 45eko beste bi eta bi kanaerdiko moztu behar zituzten, eta beratarra izan da azkarrena. 20 minutu eta 16 segundo behar izan ditu lanak amaitzeko.
Emakumezkoen Euskal Herriko zazpigarren aizkolari txapelketa aurkeztu dute Elgoibarren
Larunbatean lehiatuko dira Nerea Arruti, Nerea Sorondo, Laiene Pikabea, Uxue Ansorregi, Irati Astondoa eta Karmele Gisasola.