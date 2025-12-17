Presentada la final de Euskal Timber, que tendrá lugar este sábado
Dieciséis aizkolaris se jugarán la txapela, en la primera edición en Euskal Herria de esta especialidad. EITB, a través de eitb.eus y de ETB1, va a emitirlo, desde las 23:00 horas.
