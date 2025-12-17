En Zarautz
Presentada la final de Euskal Timber, que tendrá lugar este sábado

Euskal Timber
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Timberreko finala aurkeztu dute; larunbatean izango da
author image

EITB

Última actualización

Dieciséis aizkolaris se jugarán la txapela, en la primera edición en Euskal Herria de esta especialidad. EITB, a través de eitb.eus y de ETB1, va a emitirlo, desde las 23:00 horas.

Herri-kirolak Aizkolaritza

