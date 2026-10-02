Fenerbachçe, rival de la Real Sociedad en octavos de final de la Europa Cup
La Real Sociedad se enfrentará al Fenerbahçe en los octavos de final de la UEFA Women's Europa Cup, según el sorteo que ha tenido lugar este viernes en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza.
El encuentro de ida se jugará el 28 o 29 de octubre y la vuelta el 10 o 11 de noviembre. En los cuartos de final, el ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor del duelo entre el PSV Eindhoven neerlandés y el Eintracht Fráncfort germano.
Las de Gorka Álvarez lograron pasar de ronda tras vencer al Hearts escocés el pasado miércoles en Zubieta, 4-0.
Todos los partidos de la eliminatoria
Según el sorteo, así han quedado el resto de emparejamientos:
PSV vs Frankfurt
Brann vs Czarni
Spartak vs Myjava
Rosenborg vs Brondby
Sparta Praha vs SCU Torreense
Ajax vs Malmö FF
Wolfsburg vs Feyenoord