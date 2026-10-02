La Real Sociedad se enfrentará al Fenerbahçe en los octavos de final de la UEFA Women's Europa Cup, según el sorteo que ha tenido lugar este viernes en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza.

El encuentro de ida se jugará el 28 o 29 de octubre y la vuelta el 10 o 11 de noviembre. En los cuartos de final, el ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor del duelo entre el PSV Eindhoven neerlandés y el Eintracht Fráncfort germano.