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Fenerbachçe, rival de la Real Sociedad en octavos de final de la Europa Cup

La eliminatoria se disputará a doble partido: la ida será el 28-29 de octubre y la vuelta, el 10-11 de noviembre.
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Imagen de la eliminatoria ante el Hearts.
Euskaraz irakurri: Fenerbahçe, Realaren aurkaria Europa Cupeko final-zortzirenetan
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Última actualización

La Real Sociedad se enfrentará al Fenerbahçe en los octavos de final de la UEFA Women's Europa Cup, según el sorteo que ha tenido lugar este viernes en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza. 

El encuentro de ida se jugará el 28 o 29 de octubre y la vuelta el 10 o 11 de noviembre. En los cuartos de final, el ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor del duelo entre el PSV Eindhoven neerlandés y el Eintracht Fráncfort germano.

Las de Gorka Álvarez lograron pasar de ronda tras vencer al Hearts escocés el pasado miércoles en Zubieta, 4-0

Todos los partidos de la eliminatoria

Según el sorteo, así han quedado el resto de emparejamientos:

PSV vs Frankfurt

Brann vs Czarni

Spartak vs Myjava

Rosenborg vs Brondby

Sparta Praha vs SCU Torreense

Ajax vs Malmö FF

Wolfsburg vs Feyenoord

Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas

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