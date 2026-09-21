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Carlos Soler: “Garrantzitsua zen geldialdiaren aurretik hiru puntu lortzea”

Iragarkia
Carlos Soler, Realeko jokalaria
18:00 - 20:00
Carlos Soler, Realeko jokalaria, partidaren ondoren. EITB Media
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Azken eguneratzea

Carlos Soler Realeko jokalariak Valentziaren aurka lortutako garaipenaren inguruko adierazpenak egin ditu. Ligako geldialdiaren aurretik hiru puntu lortzearen garrantzia azpimarratu du.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

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