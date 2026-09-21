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Carlos Soler: “Garrantzitsua zen geldialdiaren aurretik hiru puntu lortzea”
Carlos Soler Realeko jokalariak Valentziaren aurka lortutako garaipenaren inguruko adierazpenak egin ditu. Ligako geldialdiaren aurretik hiru puntu lortzearen garrantzia azpimarratu du.
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