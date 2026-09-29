Cecilia: “Cara al gol nos está costando, pero con el trabajo que hemos hecho lo tenemos todo como para disfrutar”

La Real Sociedad disputará mañana el partido de vuelta ante los Hearts, de la segunda ronda clasificatoria de la Europa Cup. En Rueda de prensa, Cecilia Marcos se ha mostrado tranquila gracias al trabajo que han realizado estas semanas. La donostiarra sabe que lo que más les cuesta es marcar, pero ha explicado que “ya han roto ese muro” y que “el gol llegará”.