REAL SOCIEDAD - HEARTS
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Cecilia: “Cara al gol nos está costando, pero con el trabajo que hemos hecho lo tenemos todo como para disfrutar”

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Cecilia Marcos
18:00 - 20:00

Cecilia Marcos durante la rueda de prensa previa al partido de vuelta ante Hearts.

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Última actualización

La Real Sociedad disputará mañana el partido de vuelta ante los Hearts, de la segunda ronda clasificatoria de la Europa Cup. En Rueda de prensa, Cecilia Marcos se ha mostrado tranquila gracias al trabajo que han realizado estas semanas. La donostiarra sabe que lo que más les cuesta es marcar, pero ha explicado que “ya han roto ese muro” y que “el gol llegará”.

La Real Sociedad empata ante el Heart of Midlothian en Edimburgo en la Copa de Europa (0-0)
Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas UEFA Europa Cup 2026-2027

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