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Nahia Aparicio: “El equipo está generando ocasiones, pero falta el gol"
Euskaraz irakurri: Nahia Aparicio: “Gola falta da, gauzak aldatu behar ditugu hor”
La Real ha empatado a cero ante el Heart of Midlothian en el partido de ida de la segunda ronda clasificatoria de la Europa Cup. Las donostiarras han encontrado espacios, generado peligro en lo ofensivo, pero les ha faltado el gol. Hemos estado con Nahia Aparicio y el entrenador, Gorka Álvarez.
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