Heart of Midlothian vs Real Sociedad (0-0)
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Nahia Aparicio: “El equipo está generando ocasiones, pero falta el gol"

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Nahia Aparicio
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nahia Aparicio: “Gola falta da, gauzak aldatu behar ditugu hor”
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La Real ha empatado a cero ante el Heart of Midlothian en el partido de ida de la segunda ronda clasificatoria de la Europa Cup. Las donostiarras han encontrado espacios, generado peligro en lo ofensivo, pero les ha faltado el gol. Hemos estado con Nahia Aparicio y el entrenador, Gorka Álvarez.

La Real Sociedad empata ante el Heart of Midlothian en Edimburgo en la Copa de Europa (0-0)
Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas UEFA Europa Cup 2026-2027

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