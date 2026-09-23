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Garbiñe Etxeberria: “El partido de hoy es muy importante para cambiar la dinámica"

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Garbiñe-Etxeberria-Realeko-kirol-zuzendaria-Glasgow-Hearts
18:00 - 20:00
Garbiñe Etxeberria, directora deportiva de la Real Sociedad, en Glasgow (Escocia). Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Garbiñe Etxeberria Realeko kirol zuzendariaren adierazpenak Heartsen aurkako Europa Cup partidaren aurretik
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Última actualización

La directora deportiva de la Real Sociedad espera llevar "un buen resultado a Zubieta, para que allí podamos hacer un gran partido delante de nuestra afición". "La Europa Cup nos tiene que dar otro aire", ha agregado Etxeberria horas antes del encuentro ante el Hearts escocés.

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