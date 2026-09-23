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Garbiñe Etxeberria: “El partido de hoy es muy importante para cambiar la dinámica"
La directora deportiva de la Real Sociedad espera llevar "un buen resultado a Zubieta, para que allí podamos hacer un gran partido delante de nuestra afición". "La Europa Cup nos tiene que dar otro aire", ha agregado Etxeberria horas antes del encuentro ante el Hearts escocés.
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