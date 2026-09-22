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Gorka Álvarez y Nahia Aparicio, ante el Heart of Midlothian-Real Sociedad: “Debemos tener claro que la eliminatoria es a doble partido”

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Gorka Alvarez eta Nahia Aparicio (Reala)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gorka Alvarez eta Nahia Aparicio, Heart of Midlothian-Reala partidaz: “Aukera bat da, guretzat”
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Última actualización

La Real Sociedad juega, este miércoles, desde las 20:00 horas, en Edimburgo, el partido de ida de la eliminatoria de la Europa Cup que le enfrenta al Heart of Midlothian. En la víspera, en Zubieta, han hablado, en rueda de prensa, el entrenador Gorka Álvarez y la futbolista Nahia Aparicio.

Mujeres deportistas Fútbol UEFA Europa Cup 2026-2027 Nerea Eizagirre Real Sociedad

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