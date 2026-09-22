Gorka Álvarez y Nahia Aparicio, ante el Heart of Midlothian-Real Sociedad: “Debemos tener claro que la eliminatoria es a doble partido”

La Real Sociedad juega, este miércoles, desde las 20:00 horas, en Edimburgo, el partido de ida de la eliminatoria de la Europa Cup que le enfrenta al Heart of Midlothian. En la víspera, en Zubieta, han hablado, en rueda de prensa, el entrenador Gorka Álvarez y la futbolista Nahia Aparicio.