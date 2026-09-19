7ª JORNADA

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Rino Matarazzo, sobre el Valencia-Real Sociedad del domingo: “Mestalla es un estadio caliente y difícil”

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Rino Matarazzo (Reala)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Rino Matarazzo, igandeko Valentzia-Reala partidaz: “Maila ona 90 minutuetan zehar mantendu behar dugu”
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Última actualización

La Real Sociedad juega el domingo, desde las 21:00 horas, en el campo del Valencia. En la víspera, en rueda de prensa, Rino Matarazzo ha destacado que el equipo txuri-urdin deberá “arrancar bien desde el inicio”.

Fútbol LaLiga EA Sports Pellegrino Matarazzo Real Sociedad

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