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Rino Matarazzo, sobre el Valencia-Real Sociedad del domingo: “Mestalla es un estadio caliente y difícil”
La Real Sociedad juega el domingo, desde las 21:00 horas, en el campo del Valencia. En la víspera, en rueda de prensa, Rino Matarazzo ha destacado que el equipo txuri-urdin deberá “arrancar bien desde el inicio”.
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