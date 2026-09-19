LIGA F MOEVE
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La Real es incapaz de doblegar a un Badalona con diez (0-0)

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Badalona - Reala - Liga F
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Realak ezin izan du hamarrekin aritu den Badalona garaitu (0-0)
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Última actualización

La Real Sociedad no ha podido vencer fuera de casa a un Badalona que ha jugado en inferioridad numérica desde el minuto 33 de la primera mitad por la expulsión de la portera María Valenzuela, y, por lo tanto, sigue sin ganar en este inicio de la Liga F Moeve.   

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