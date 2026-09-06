Elx vs Reala
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Matarazzo: “Taldearen alde erasokorra ikusi nahi dut"

Iragarkia
Matarazzo Realeko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Rino Matarazzo, Realeko entrenatzailea. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak Elxen aurka jokatuko du, astelehenean, EA Sports Ligako 4. jardunaldiko partida. 

Pellegrino Matarazzo Real Sociedad EA Sports Liga

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