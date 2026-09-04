EUROPA CUP
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Heart of Midlothian, Eskoziako txapelduna, Realaren aurkaria Europa Cupeko atarikoan

Gorka Alvarezen taldeak Heartsen aurka neurtuko ditu indarrak irailaren 23an eta 30ean. Joaneko partida Edinburgon jokatuko du; itzulikoa, Donostian.

Reala Europa Cup

Realak Heart of Midlothian Eskoziako txapeldunaren aurka neurtuko ditu indarrak. Argazkia: Real Sociedad.

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Realak dagoeneko ezagutzen du Europa Cupeko aurreko faseko aurkaria, Txapeldunen Ligako atariko kanporaketan Chelsearen aurka galdu ostean. Gorka Alvarezek zuzentzen duen taldeak Heart of Midlothian izango du aurkari, Eskoziako Ligako txapelduna aurreko denboraldian. Joaneko partida irailaren 22 edo 23an jokatuko du Edinburgon (Eskozia); itzulikoa, irailaren 30an edo urriaren 1an, Donostian.

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