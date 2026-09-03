REALA-CELTA (0-0)
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Jon Martin: “Golak ez dira sartu, baina kontentu defentsan egin dugun lanarekin”

Iragarkia
Jon Martin
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

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Realak hutsean utzi du markagailua Anoetan, Celtaren aurkako partidan. Ez dira gutxi izan gola sartzekop izan dituzten aukerak, batzuk argiak. Hala ere, Jon Martin kontentu agertu da partidako lan defentsiboarekin.

Golik gabeko berdinketa Realaren eta Celtaren artean (0-0)
Jon Martin Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

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