F MOEVE LIGA
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Realak ofizialki aurkeztu du Gorka Alvarez

Iragarkia
Gorka Alvarez Realeko entrenaitzailearen aurkezpena
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Gorka Alvarez entrenatzaile lasartearrak ilusio handiz hartu du Realeko emakumeen lehen taldea zuzentzeko ardura. Bestalde, Maider Castillo Realeko Futbol arduradunak kritikatu egin du Arturo Ruizek denboraldia hasi ostean utzi izana kluba.  

Real Sociedad Moeve F Liga

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