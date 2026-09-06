Elche vs Real Sociedad
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Matarazzo: “Quiero ver el lado ofensivo del equipo"

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Matarazzo Realeko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Rino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Taldearen alde erasokorra ikusi nahi dut"
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Última actualización

La Real Sociedad se enfrentará al Elche, el lunes, en el partido correspondiente a la 4ª jornada de la Liga EA Sports. 

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