Matarazzo: “Quiero ver el lado ofensivo del equipo"
La Real Sociedad se enfrentará al Elche, el lunes, en el partido correspondiente a la 4ª jornada de la Liga EA Sports.
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Soroeta salva un punto para el Sanse en Zubieta (1-1)
El atacante donostiarra, que ha saltado al verde en la segunda mitad, iguala el tanto inicial del Tenerife, obra de Fabricio, en el tramo final del partido, con una gran definición por encima del portero.
Gorka Álvarez asume con “mucha emoción” ser entrenador de la Real
El técnico lasartearra, Gorka Álvarez, vuelve a Zubieta para dirigir a la Real Sociedad femenina. En su presentación, la responsable de fútbol del club txuri-urdin, Maider Castillo, ha criticado la repentina marcha de Arturo de Ruiz.
Heart of Midlothian, campeón escocés, rival de la Real en la previa de la Europa Cup
El equipo de Gorka Álvarez se medirá al Hearts los días 22 o 23 de septiembre en la ida, y el 30 de septiembre o 1 de octubre en la vuelta. El primer partido se jugará en Edinburgo y el segundo en San Sebastián.
Sergio Gómez: “La ocasión de Take nos hubiera dado ventaja y confianza”
La Real Sociedad ha dejado el marcador a cero en Anoeta, en el partido ante el Celta. No han sido pocas las ocasiones que han tenido para marcar, algunas claras, entre ellas la de Kubo. Sergio Gómez sabe que les hubiera dado ventaja, aún así está contento con el trabajo del equipo en estos cuatro partidos.
Real Sociedad y Celta no pasan del empate en Anoeta (0-0)
La falta de acierto ha mantenido el marcador a cero. La Real ha llevado el peso del juego en la primera parte, pero el Celta ha equilibrado el duelo tras el descanso.
Ainhoa Marín: “Nos llevamos un aprendizaje, estos dos partidos nos van a servir para mucho”
La Real Sociedad ha quedado eliminada de la Liga de Campeones tras perder 0-1 ante el Chelsea. Ainhoa Marín ha explicado que han dado un paso adelante tanto en defensa como en el juego con balón, pero no ha sido suficiente y “toca seguir”.
Así ha sido el único gol del Chelsea a la Real Sociedad
La Real Sociedad ha perdido 0-1 ante el Chelsea en el partido de vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la Liga de Campeones Femenina, en Zubieta. Keira Walsh ha marcado el gol a favor de las inglesas en el minuto 54.
La Real Sociedad da la cara ante el Chelsea, pero cae en Zubieta y queda eliminada de la Liga de Campeones (0-1)
Keira Walsh, en el minuto 54, ha marcado el único gol del partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación. De esta manera, el equipo vasco jugará la Copa Europa. El Chelsea ha demostrado ser un excelente conjunto, pero la Real ha luchado de forma notable en este segundo encuentro y en la eliminatoria.
Erik Bretos: “Todos los clubes del mundo querrían a Mikel Oyarzabal, pero él quiere estar en la Real”
El director de Fútbol de la Real Sociedad ha hablado, este miércoles, en torno al mercado de fichajes que acaba de finalizar, y, en su comparecencia, se ha referido al capitán de la Real Sociedad: “Si quisiera estar en el mercado”, ha dicho, “tendríamos mil ofertas”.