REALA-CELTA (0-0)

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Golik gabeko berdinketa Realaren eta Celtaren artean (0-0)

Asmatze faltak hutsean mantendu du markagailua. Realak eraman du jokoaren pisua lehen zatian, baina Celtak lehia orekatu du atsedenaldiaren ostean.

SAN SEBASTIÁN, 03/09/2026.- El centrocampista de la Real Sociedad Ander Barrenetxea (d) disputa el balón con el defensa del Celta de Vigo Álvaro Núñez (i) durante el partido adelantado de la sexta jornada de la liga disputado este jueves en el estadio de Anoeta en San Sebastián. EFE/Juan Herrero

Nuñez eta Barrenetxea Anoetan jokatu den partidan. Argazkia: EFE

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Azken eguneratzea

Realak eta Celtak hutsean berdindu dute Anoetan, EA Sports Ligako seigarren jardunaldian. Txuri-urdinek sortu dituzte lehen zatiko abagune arriskutsuenak, baina, atsedenaldiaren ostean, Vigoko taldea suspertu egin da eta partidako agintea hartu du. Hala ere, bi taldeetako batek ere ez du golaren bidea aurkitu.

Lehenengo zatian, Realak aukera argia izan du korner batean Jon Martinen burukada batekin, baina Raduk sarera igarotzea eragotzi du. Geroxeago, Oyarzabalek izan du bigarren aukera, Oskarssonen asistentzia batekin, baina atezain errumaniarrarekin egin du topo. Kubok aldaratzea jaso du, baina bere ate gainetik kanpora joan da errematea.

Bigarren zatian, Celtak etxekoen nagusitasuna berdintzea lortu du. Antañonek kontraeraso batean izan du lehen aukera, eta Aspasek, berriz, berdegunera sartu eta gutxira. Aurrelariak penalti puntutik gertu errematatu du, baina Remirok gelditu egin du.

Guedesek izan du azken abagune nabarmena zutoinetik gertu pasa den jaurtiketa gurutzatu batekin. Realak lehen erdian jokatu ditu bere minuturik onenak, baina ez du asmatu eta hutsean utzi du markagailua.

Futbola Real Sociedad Anoeta EA Sports Liga

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